【高盛推介】騰訊走勢落後　留意認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：恒指周二(11日)早段高開後升勢持續，重上27,800點水平。重磅股中以騰訊控股走勢落後。



內地暫停近兩個月的網絡遊戲版號審批解凍，騰訊兩款新遊戲獲批，加上旗下兩款食雞類遊戲的上月營收報捷，增添手遊業務動力。



觀察近日資金流向，以過去5個交易日計，騰訊認沽證有約2,300萬元流入，是同期最多資金流入的相關資產，同期其認購證有約3,000萬元流走。



投資者如看好騰訊，較進取的選擇可留意中短期貼價購證(25743)，行使價360.2元，2019年7月24日到期，實際槓桿17.5倍，行使價340至370元之間、1個月期以上產品中槓桿次高。



中長期的選擇可留意購證(19164)，行使價377.08元，2019年9月23日到期，實際槓桿10.8倍，低街貨、高槓桿。



投資者如欲部署騰訊牛熊證，看好可留意市場上槓桿最高的牛證(67422)，看淡則可留意熊證(61628)。



牛證67422，收回價333.59元，行使價331.09元，換股比率100，槓桿比率23.4倍，市場上槓桿最高的騰訊牛證。



熊證61628，收回價355.88元，行使價358.38元，換股比率100，槓桿比率23.2倍，相近收回價的騰訊熊證中槓桿最高。



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