新盤專輯：上源加推142伙　一房入場費466.2萬

新界西北區新盤競爭轉趨激烈。萬科置業(香港)旗下屯門掃管笏上源今日(11日)加推價單第4號，提供142個單位，包括一房至三房戶，實用面積353至738方呎。



扣除16%優惠後，折實售價由466.2萬至逾930.63萬港元，呎價10,703至14,656元，平均呎價12,481元。折實售價低於600萬元的單位共有53個。



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