【即市分析】水泥股展強勢　首選...

東方產經專欄作者帥哥：內地計劃推出專項債資金可作重大項目資本金，市場分析認為有助拉動基建投資增長，除咗基建鐵路股外，水泥股亦全線炒高。海螺水泥(00914)現升4.8%報47.15元；中國建材(03323)及西部水泥(02233)分別升逾7%；華潤水泥(01313)及金隅(02009)則分別漲逾3%。



事實上，自3月以來內地水泥價格持續上漲，反映水泥市價及波動情況的全國水泥價格指數，由低位144.99反覆上揚，現時仍於高位運行。主要由於各個地區受惠天氣晴朗，建築市場全面復工，在庫存減少下，帶動熟料和水泥的價格。



另外，受限於環保壓力因素，個別地區公布延長錯峰生產計劃，導致需求整體回升，行業庫存處於歷史低位。加上今次內地推專項債資金用作項目資本金，有利於拉動基建投資增長，水泥股增長前景值得看高一線。



上述水泥股首季業績普遍錄得可觀增長，且估值仍處偏低水平，股價亦初現突破，相信仍會吸引資金進駐。部署上，可優先考慮龍頭股海螺水泥，該股近日跌至43元邊見支持，今早強勢反彈，並已升穿降軌阻力45元，值得順勢跟進，止蝕位於43元。

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