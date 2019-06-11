滙豐推68億元科技信貸基金　瞄準五大領域

滙豐銀行宣布，推出總額為8.8億美元(約68.64億港元)的科技信貸基金，為新經濟企業提供貸款，包括香港、澳門和內地從事電子商務、金融科技、機械人、生物技術和醫療技術等領域的企業。



基金的對象包括已從風險投資，或私募股權公司獲得早期資金的公司，並為上述企業提供優先債融資，而非貸款予僅處於概念驗證階段的初創企業。



滙豐廣東聯席行政總裁兼工商金融董事總經理王立偉表示，廣東珠三角是公認的環球科技創新中心之一，廣東省的高技術企業數量，目前已超過4.5萬家，按年增加37%。



在廣東珠三角地區，滙豐工商金融業務的科技企業客戶數量過去3年增長超過一倍。



至於香港科創發展，滙豐在香港新開立的商業戶口中，有8成以上為成立不足3年的初創企業，該行4月份亦推出專為在香港營運的初創及小型企業而設的Sprint戶口。



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