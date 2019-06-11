5月「三辣稅」收逾25億元　按月少近12%

據稅務局資料顯示，5月份涉及「三辣稅」有關物業成交約2,934宗，較4月升9.8%，宗數為去年8月後新高；涉及稅收約25.87億港元，按月反跌約11.7%。



此外，上月要繳付樓價15%的新住宅從價印花稅、以及非住宅物業的雙倍印花稅(DSD)的稅額，按月跌13.3%至約19.07億元。涉及物業成交共2,632宗，上升約6.9%，宗數亦屬近9個月以來最多。



另外，買家印花稅(BSD)同時出現量升價跌情況，涉及稅額比4月下挫8.1%至6.54億元。買賣宗數卻達245宗，按月漲45.8%。須付額外印花稅(SSD)的交易則按月多14宗，5月錄57宗，稅額亦增約50.7%至約2,634.2萬元。



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