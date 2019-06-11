【即市分析】港交所未升完　吼位開好倉

東方產經專欄作家HS哥：近日大市氣氛向好，加上憧憬內地科企巨無霸來港第二上市，香港交易所(00388)連日做好，即市抽穿260元關口，高位見266.6元。



外電引述消息指，阿里巴巴將於數周內向港交所提交上市申請，並已選定投行負責是次股份發行。摩通日前發表報告指，若成事預料將可帶動港股日均成交增加22億港元，即相當於日均成交的2%，同時亦能起帶頭作用，吸引其他於美國ADR上市的內地企業到港作第二上市，故重申「增持」評級，目標價300元。



港交所早前一度下試250日線約240元支持後觸底反彈，近日更由低位持續反彈，以現價計，年內股價仍有17%升幅，走勢大幅跑贏大市。若然阿里確認來港第二上市，相信該股仍有上升空間。看好後市走勢，可留意港交滙豐購(17744)，行使價280.18元，實際槓桿9倍，今年9月到期。

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