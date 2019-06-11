中國信通院：5月智能手機出貨量按年增長1.3%

中國信通院公布，5月份中國手機市場總體出貨量3,829.4萬部，按年增長1.2%，按月增長4.8%。其中，4G手機佔3,647.7萬部，按年增長1.2%，在同期手機出貨量中佔比95.3%。2G手機出貨量181.7萬部，5月沒有3G手機出貨。



至於智能手機出貨量3,643.6萬部，按年增長1.3%，佔同期手機出貨量的95.1%，當中Android手機在智能手機中佔比90.5%。



首5月計，中國手機市場總體出貨量1.52億部，按年下降4.8%，其中4G手機1.45億部，按年下降4%，在同期手機出貨量中佔比95.3%，另有2G、3G手機出貨量分別為705.6萬及5.7萬部。



智能手機首5月累計出貨量1.44億部，按年下降 4.1%，佔同期手機出貨量的95.1%，其中Android手機在智能手機中佔比92%。



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