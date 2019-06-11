樓價UPDATES：水藍．天岸減價62萬元即沽出

二手業主減價吸客，東涌水藍．天岸兩房單位，減價62萬港元即沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●薄扶林碧瑤灣26座高層D室，實用面積約976方呎，兩房連工人房間隔，望海景，獲租客以每月40,000元承租，實用呎租約41元。



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九龍區



●西南九龍匯璽II第3B座低層F室，實用面積350方呎，一房間隔，獲同區客以每月17,000元承租，並以每3個月形式交租，料每季度涉資額51,000元，實用呎租約48.6元。



●奧運站維港灣8座低層F室，兩房間隔，望內園景，實用面積約457方呎，以約22,000元放租一星期，同區客睇樓數次，議價後減價1,000元，以21,000元承租，實用呎租約46元。



●大角咀港灣豪庭3座中高層H室，兩房間隔，實用面積約322方呎，以約17,000元放租一個月，獲外區客洽詢，議價後減價2,200元，以14,800元租出，實用呎租約46元，租客預繳1年租金 涉資約17.76萬元。



●將軍澳東港城8座高層E室，實用面積619方呎，套三房間隔，獲同區換樓客承接，成交價972萬元，實用呎價約15,703元。



●將軍澳慧安園3座中低層D室，兩房間隔，實用面積約354方呎，以610萬元放盤一個月，獲外區客接洽，議價後減價17萬元，以約593萬元成交，實用呎價約 16,751元。



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新界區



●東涌水藍．天岸5座低層B室，實用面積約568方呎，兩房兩廳間隔，望海景，原開價880萬元放售，及後減價62萬或約7%，最終以818萬元沽出，實用呎價約14,401元。



●大圍金獅花園1期E座低層6室，實用面積260方呎，兩房間隔，議價後以495萬元易手，實用呎價19,038元。



●馬鞍山聽濤雅苑10座高層E室，套三房連儲物房間隔，上年十月初開始放售，原叫價1,200萬元，經議價後減價20萬元或約1.7%，最後以1,180萬元交吉形式獲買家承接，實用面積789方呎計，折合呎價約14,956元。



●粉嶺牽晴間1座低層C室，實用面積433方呎，兩房間隔，開價約15,000元，議價後以14,000元獲承租，實用呎租32.3元。

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