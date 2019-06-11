彌敦道前泰林電器旗艦店舊址推出標售

韋堅信測量師行代理招標出售兩項位於佐敦的物業，截標日期為7月23日。承法院令標售的彌敦道310號為一幢樓高6層的商住物業，地盤面積約1,830方呎，地下及1樓為非住宅用途，合共約3,047方呎，至於2樓至5樓住宅部份共約5,416方呎，全幢總實用面積共8,463方呎。另一項物業為毗鄰的312號美明大廈地舖及1樓全層，實用面積分別約1,648及1,326方呎，總面積約2,974方呎。



此標售物業組合內的地舖及1樓部分為前泰林電器旗艦店舊址，預計適合租予藥房/化粧品、珠寶金行及銀行等行業。買家日後可策劃將彌敦道310號地盤，以地積比率12倍重建為面積約21,960方呎的商廈，同時亦具備潛力併購312號以擴大地盤面積。



有逾60年歷史的大型電器連鎖店泰林電器無力抵禦金融海嘯，於2008年10月突然結業，旗下13間分店同時拉下大閘。該公司被清盤，在同年11月舉行清貨，過萬件估值逾千萬元電器全部以半價發售，當時吸引大批人士到場搶購，除個別帶同10萬元現金入貨外，亦有少女與朋友手持18個籌組隊掃貨，盼轉手圖利，更有市民當場「買籌」入場。



雖然泰林其後圖尋找有興趣買家進行債務重組，但有關計劃未能成功，最終正式宣布清盤，而上述彌敦道旗艦店亦一直丟空至今逾10年。

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