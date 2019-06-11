新盤部署：御半山II期開放式戶入場費439萬元

新一輪大盤開售潮揭開序幕。新鴻基地產(00016)旗下屯門御半山II期公布開價，新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，首張價單推出108伙，面積由250至531方呎，折實售價439.17萬港元起，折實平均呎價15,166元。



她指出，是次開價與去年1期屬原價，形容為心動價，加推具加價空間。本周六起開放示範單位及收票，最快下周開售。而首批單位中，折實售價500萬元以下共7伙，600萬元以下共58伙。



對於同期亦有其他新盤推售，她強調不擔心競爭，對本身項目具信心。樓盤I期已售471伙，佔可售單位98%。



資料顯示，項目第I期去年5月首張價單推出118伙，實用面積304至455方呎，間隔一房至兩房，折實平均呎價15,248元，折實售價498.75萬至730.33萬元。



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