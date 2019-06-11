年金公司：5月錄212宗申請　逾一成買爆保額

香港年金公司自5月初起，將旗下年金產品的保費總額上限，由200萬增加至300萬港元，令市民可以透過加大保費製造更高現金流。受惠5月份新推的折扣優惠刺激，該公司執行董事兼總裁劉應彬指出，5月錄得212個年金投保申請，涉及保費1.78億元，按月大增6成。



於5月份新申請中，有28張保單「買到盡」，投保300萬元，以65歲男士計算，每月可收年金17,400元。



自香港年金開賣至今計，共錄得總保費約36億元，平均每單投保額為80萬元。年金產品明顯受年紀較輕的長者歡迎，劉表示，投保人以65至70歲的市民最多，佔比逾5成，年逾80歲的投保人則只佔小數，而男女投保比例為6比4。



年金公司過去曾兩次上調年金投保保費上限，由最初的100萬元升至300萬元，不過劉指出，基於風險管理及穩定增長因素，於可見將來不會考慮再上調投保上限。



目前該公司的年金產品以持續銷售模式運作，未來將在此基礎上引入銀行轉介服務，更有效地找尋潛在客戶。他估計，6月17日起，中國銀行(香港)、渣打銀行(香港)及上海商業銀行將可提供轉介服務，以轉介對年金有興趣的客戶予年金公司，而銷售及投保手續會由年金公司負責。他透露，目前亦有與其他銀行洽談，意味未來或有更多銀行加入提供轉介服務。



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