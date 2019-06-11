歐股全線上揚　建材股受捧

外圍做好，歐洲三大股市全線上揚，英國富時100指數升0.4%，報7,405點；德國DAX指數升0.78%，報12,139點；法國CAC指數升0.19%，報5,392點。



板塊方面，建材資源股做好，歐洲鋼鐵業巨頭ArcelorMittal股價升逾3%；其同業Thyssenkrupp升3.2%；智利銅礦公司Antofagasta升3.5%；海德堡水泥升2.3%。



個股方面，環保科技公司Halma於2019財政年度，稅前盈利升兩成，其股價升0.7%。



德國時裝品牌Hugo Boss股價升3.5%，此前摩根士丹利將其評級由「減持」上調至「中性」，目標價為55歐元。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。