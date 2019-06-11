滙豐推環球企業定期債券基金　入場費1000美元

滙豐環球投資管理宣布推出環球企業定期債券基金，該基金投資期為兩年半，對象為零售投資者，為香港零售市場上，首隻為投資者提供每月派息潛力的固定年期債券基金。



滙豐環球投資管理高級組合經理(環球及美國信貸)廖偉健表示，年初以來市場持續波動，美國加息周期幾乎接近尾聲，該行推出固定年期基金以滿足投資者對更穩定投資方案的需求，並認為固定年期策略可助投資者把握現有收益率水平，及降低市場不確定因素帶來的利率風險。



固定年期債券基金融合了單一債券投資和債券基金的特點。例如固定年期債券基金和債券投資均設有到期日，較少受到每日價格波動和利率風險的影響。而固定年期債券基金與債券基金相似之處，在於均有專業基金經理管理，投資門檻較單一債券投資為低。



該基金將於周三(12日)起，在銀行接受投資者認購，首次認購期將於6月25日結束，並於同日開始交易。除基金基本貨幣的美元類別外，基金另設有港元及人民幣的貨幣類別。最低投資額為1,000美元、1萬港元或1萬元人民幣。



如投資者欲於到期前贖回基金，在擺動定價機制下需支付不超過贖回金額2%的交易費用，讓餘下投資者無須承擔交易費用。

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