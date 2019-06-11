東京電子暫停向華為供貨　西部數據叫停戰略合作

外電報道，全球第3大半導體生產商東京電子(Tokyo Electron)的一名高層透露，公司不會向被美國政府列入黑名單的中國客戶供貨。另日媒引述美國大型存儲設備製造商西部數據(Western Digital)指，已暫停與華為的戰略夥伴關係。



消息指，目前另外一家日本晶片設備供應商也考慮停止向列入黑名單的中國公司發貨。



西部數據已暫停與華為的戰略夥伴關係外，亦全面暫停向該公司發貨。該公司與華為在今年4月宣布組戰略合作，聯手發展硬碟和非易失性快閃記憶體技術，惟有關合作現已胎死腹中。

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