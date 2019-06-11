【市後重點睇】英鎊重上1.27關　道期升74點

美匯指數96.7水平徘徊；圓匯報108.6；歐元兌美元報1.132；英鎊曾重越1.27關，最新略回落至1.2698。港匯最新處7.8373。在岸、離岸人民幣處6.91及6.93水平。金價跌至1,323美元，布油企62.52美元，紐油報53.72美元。道指期貨升幅略為擴大至74點。



●恒生指數全日升210點或0.76%，報27,789點，重上250天牛熊線。https://bit.ly/2XCjywZ



●港股格局：FSM沈家麟料恒指會衝上29000點。



●A股快報：三大指數升2至3%，當中滬綜指收復2,900點關，收升2.58%；水泥股炒高。https://bit.ly/2F2ezP0



●亞洲股市：日韓股倒升，MUJI母企漲2%。https://bit.ly/2Izu69R



●歐洲三大股市全線上揚，英國富時100指數升0.4%，報7,405點；德國DAX指數升0.78%，報12,139點；法國CAC指數升0.19%，報5,392點。



●【股匯攻略】恒指只是短線反彈。https://bit.ly/2Wt7YTu



●【即市分析】閱文回購刺激有限，高追可免。https://bit.ly/2KLIcYF



●盛松成：人民幣長遠應該升值，競爭貶值不可取。



●滙豐推68億元科技信貸基金，瞄準五大領域。



●中國信通院：5月智能手機出貨量按年增長1.3%。



●年金公司：5月錄212宗申請，逾一成買爆保額。



●5月「三辣稅」收逾25億元，按月少近12%。



●新盤部署：

-上源加推142伙，一房入場費466.2萬。

-晟林月內將上載價單，示範戶最快本周開放。

-深水灣徑8號約2.5億元售出1伙

-御半山II期開放式戶入場費439萬元。

-中原陳永傑：御半山II期料可吸引居屋回流客。

-美聯布少明：御半山II期開價低市價一成。



●佐敦前泰林電器旗艦店舊址推出標售。

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