貿戰升級：倘中美月底無突破　人幣恐應聲「破7」

美國著名財經媒體彭博報道，星展銀行駐香港財務及市場董事總經理Tommy Ong認為，中美領導人在6月28至29日於二十國集團(G20)領導人峰會會面是否成為定局，已是人民幣匯率的「催化劑」。在貿易戰升級下，人民幣「破7」可能性正在增加。(即每百港元兌人民幣見90水平)



Ong強調，假如美國不願在G20期間，與中國進行貿易磋商，人民幣極可能應聲「破7」。

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