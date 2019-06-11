「劏場聯盟」冀政府收購商廈劏場　作社福設施用途

盛滙商舖基金管理行政總裁李根興表示，政府於財政預算案宣布，計劃斥約200億港元，購買約61萬方呎商用物業作社區設施。



由於劏場業權分散，政府未必考慮。有見及此，去年成立的「劏場聯盟」，已結集全港10個劏場，當中包括荃灣地皇廣場、北角城市金庫、銅鑼灣銅鑼廣場等，合共約3,000個商舖，涉及約24萬方呎面積，希望政府考慮購入作社福設施用途。



其中提供235個舖位的地皇廣場，已集合近200戶簽名支持「購入劏舖草案」。城市金庫亦獲得近七成的業主贊成。



李根興指出，這類地舖連數層的劏場，相當適合作日間幼兒中心、長者鄰舍中心等用途。而且以政府擬議方案計算，平均呎價收購價將超過3萬元，相比下這類民生位置舖位價格明顯相宜。



「劏場聯盟」會繼續尋求更多業主支持方案，並將主動聯絡政府相關委員去商討購入劏場的可能性。



由於現時所有劏場舖位已大幅貶值，業主都作好「輸少當贏」的準備，冀政府以合理市場價錢承接。認為此舉可令劏場業主釋放多年受物業捆綁的資金，又更可善用200億元及有利建設社福設施。



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