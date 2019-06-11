【fb直播】港股呢輪氣勢延至月底？

中港股市周二(11日)持續反彈，恒指更重上俗稱「牛熊分界線」的250天線，衝上27,800點水平，A股午後更愈升愈有力，在月底G20峰會前夕，大市氣氛會繼續向好？有甚麼入市策略？買貨短炒定逢高做淡？



有傳阿里巴巴計劃在未來數周提交正式上市申請，已經選定中金公司(03908)和瑞信牽頭負責其香港股份發行工作，消息帶動向港交所(00388)向上，該股已連升4日，再上動力有幾大？



內地「放水」谷基建，計劃推出專項債資金可作重大項目資本金，刺激基建鐵路及水泥股齊齊做好，投資者應該買定貨？邊隻最值博？



A股回勇，內地券商股全線急彈，會否升過龍不宜追？



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