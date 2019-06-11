微軟柔性可摺疊屏鉸鏈專利曝光　不會造成顯示屏摺痕

外媒報道，微軟正在開發一款名為Centaurus的雙面板摺疊筆記部電腦外，也試圖解決摺疊顯示屏的摺痕問題。市場估計該專利將會在可摺疊屏手機上大派用場。



微軟一項在2017年12月申請的「可移動顯示支持，使用相同的電腦設備和方法」的專利解釋了微軟希望如何實現這一目標。



該專利描述將可移動支撐件附接到摺疊顯示屏，這將防止顯示屏在除摺疊方向之外任何其他方向上的任何彎曲，這是造成摺痕的重要原因。



另外，鉸鏈的設計將包括擴展元件，該擴展元件將允許鉸鏈保持與顯示屏接觸，同時還允許鉸鏈在閉合時由於摺疊的曲率而膨脹。與顯示器持續接觸的高水平支撐可防止摺痕。



微軟在專利說明當中描述到可移動設備的柔性顯示屏，該柔性顯示屏包括具有前表面和後表面的薄膜晶體管矩陣，及包括可移動的顯示屏支撐件。



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