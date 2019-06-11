【深度解構】索羅斯前「軍師」警告：美國正輸掉貿戰

外國傳媒報道，1992年協助「國際大鱷」索羅斯策動沽空英鎊而一戰成名的「軍師」、2008年金融海嘯仍大賺逾2.6億美元的著名對沖基金大佬德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)警告，我們的前路恐更顛簸，對中美貿易戰並不樂觀，而且美國正輸掉與中國的貿易戰及科技冷戰，加徵關稅及封殺美國科技巨企只會讓中國佔上風！



【貿戰很好、很容易贏嗎？】

他指出，特朗普於2018年3月2日在其社交媒體Twitter帳戶留言，說：「貿易戰很好，很容易贏。(trade wars are good, and easy to win.)」已過了一年多，他質疑，貿易戰很好嗎？很容易贏嗎？如果很好的話，為何目前市場憂慮經濟衰退風險升溫？如果很容易贏的話，為何與中國的貿易戰會升級，又要搞墨西哥呢？



因此，他認為，這正正反映貿易戰不好，亦不容易贏，直言不同意特朗普的做法！他說：「如果你同我講保護主義同自由貿易一樣咁好，我死都唔會信！我就係唔信！如果目前狀況持續下去，我睇唔到美國會贏。」



【特朗普不會撤關稅】

根據德魯肯米勒的觀察，他認為特朗普不會輕易放棄關稅，並希望一直實施到2020年競選連任，因為特朗普覺得關稅是「勝利方程式」，能夠爭取到搖擺州份的支持，以實現其連任之夢。換言之，這意味着他不太可能與中國達成真正的協議。



事實上，特朗普周一(6月10日)在接受外國媒體訪問時已明確表示，他與中國及其他國家打交道時，沒有放棄關稅戰略。他說：「人們沒有採用關稅，但當你擁有滿載金錢的『豬仔錢罌』，而且每個人都嘗試來取得我們的金錢時，關稅就是漂亮的東西！」



【睇睇墨西哥！】

除了特朗普不會輕易放棄關稅外，另一個原因讓德魯肯米勒認為，中美貿易戰不會輕易完結是「特朗普搞墨西哥」。雖然美墨存在真正的移民問題，但墨西哥與特朗普政府之前已合作重整了北美自由貿易協定。然而，特朗普仍然以關稅威脅。



他說：「於我來說，中國領導人及中國的強硬派，正好獲取了特朗普給予的一份非常、非常大的禮物，就是他怎樣對待墨西哥！」



【中國支持科技巨企 美則打壓】

不單止這樣，特朗普更向中國發動「科技冷戰」。德魯肯米勒認為，中國長遠會獲勝，原因在於中美兩國在監管科技巨企的手法截然不同。



他說：「就在去年秋天貿易戰開始那一刻，他們(中國)開始放鬆私營企業，特別是騰訊和阿里巴巴。同時，他們大力支持華為，是出盡全力。我們(美國)呢？我們挽救鋼鐵、煤、鋁，這是我們的未來嗎？我們對領先的科技巨企做過甚麼？我們將沙塞進齒輪，讓他們的生存變得不幸。舉例來說，Alphabet正受到歐洲的反壟斷調查並罰款，美國司法部亦正準備展開反壟斷調查。」



他說：「我不是民族主義者，但如果我們繼續有這樣的衝突，繼續打壓大型科技企業，前路只會顛簸。」



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【他怎看前景？】

他認為，特朗普發動關稅戰，恐已影響到「動物本能」，令股市受挫。



所謂「動物本能」，是經濟學大師凱恩斯(1883年6月5日至1946年4月21日)的理論，就是令人民對創造財富有憧憬，然後就肯消費，繼而再擴大投資風險資產。簡單說，政府的行為刺激到民眾的消費信心。根據凱恩斯理論，推動人類作出經濟決策的，不是理性及知識，而是由動物本能驅使、不由自主的行為衝動。



他說：「動物本能是一些你不能衡量的事，它是基於信心。目前你會懷疑是否已足夠抹殺這本能。如果你有企業，並正想建廠或做一些資本開支的行為，是否會停下來靜觀其變？」



【沽清股票】

德魯肯米勒坦言，不確定市場會向哪個方向走，對股市「不太牛」也「不太熊」。他說：「在數學上，關稅不是甚麼具破壞力的事，但從信心角度，確實會有破壞。華為及5G是影響着全球經濟增長，目前受到挑戰，全球供應鏈亦受到破壞。」



他透露，已沽清股票，並買入大量美債，目的不是為賺錢，而是不想在這種充滿不確定的環境中投資。



【最快7月減息】

至於聯儲局減息，他估計，由於5月就業數據疲弱，令當局7月勢要減息。如果經濟疲弱，聯儲局將在未來18個月內減息至「零」。



目前聯邦基金利率處於2.25至2.5厘區間。

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