危機升級：再有半導體巨企證實停供貨予華為

外國傳媒報道，美國半導體大廠Western Digital證實，目前已暫停與華為的戰略合作關係，並已停止向中國公司出貨。



報道指出，Western Digital於4月才宣布，與華為達成戰略合作協議，並向華為提供快閃記憶體等產品。不過，自5月美國商務部將華為列入黑名單，就不得不重新評估與華為的關係。



該公司表示，雖然華為佔公司收入不到10%，但仍是具重要意義的顧客，並表示公司考慮恢復對華為的貿易許可，正與美國各級政府合作，也與包括商務部長羅斯和財長姆紐欽會面。



該公司稱，希望中美能找到具有建設性的解決方法，來消除貿易爭端，否則全球技術供應鏈將變得更混亂。

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