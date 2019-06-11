貿戰升級：工商團體憂美經濟將陷「特」式衰退

美國威脅不排除再對中國輸美商品加徵關稅。外媒引述美國消費技術協會(CTA)行政總裁Gary Shapiro表示，假如真的加徵關稅，將會傷害了美國消費者，也傷害了美國公司，最終恐使美國經濟陷入「特朗普式衰退」(Trump recession)。



Shapiro稱，美國總統特朗普對中國加徵高額關稅的手法，不僅未獲多數經濟學家認同，亦無助於解決美中的貿易爭端。



特朗普早前稱，如果中國領導人不出席G20峰會與他會面，將立即對餘下3,000億美元中國商品上調加徵關稅，但他相信中國將會與美國達成協議。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。