人民幣最少安全到月底！人民銀行周二明顯力頂

外國傳媒報道，中國人民銀行(即中國央行)近日雖然暗示人民幣沒有「死守的底線」，但周二(11日)一系列行動顯示，人民銀行有意力守人民幣不繼續貶值。



據人行周二公布的中間價顯示，為每美元兌6.893元人民幣，較交易員及分析師所推算的平均預期6.9089，高出達0.2%，這偏差幅度為2017年8開始公布調查結果以來最大！



所謂「中間價」，是參考「收市價、一籃子貨幣、逆周期因子」而定。因此，周二中間價顯著偏高，只能以「超強的逆周期因子」來解釋。



另外，人行還表示，為完善香港人民幣債券孳息率曲線，將於6月下旬在香港發行人民幣央行票據。市場人士認為，在此敏感時刻發行票據，明顯是要穩定人民幣匯率。



澳盛銀行亞洲研究主管Khoon Goh表示，市場可暫忘「7」這個關口了，人行現在要守的是6.9關，料一直維持到6月28至29日二十國集團(G20)峰會，之後就看會面結果。



華僑銀行駐新加坡經濟學家謝棟銘稱，人行仍會管理人民幣貶值速度，即使已把「穿7」大門打開，也需要一個合適的催化劑。

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