【北水追蹤】連續一個月淨流入　鍾情工行建行

港股升勢未止，全日升210點，報27,789點。港股通全日成交額逾111億元，佔主板成交約12.13%，淨流入金額近40.5億元人民幣，較上日顯著增加，亦是自5月10日起，連續21個交易日錄得淨流入。



工商銀行(01398)依舊是北水寵兒，其港股通錄得7.95億元淨流入；建設銀行(00939)亦錄得6.29億元淨流入。



騰訊控股(00700)手機遊戲收入看俏，獲北水淨買入6.5億元。另外，傳內地推新政策鼓勵基建，中國建材(03323)股價全日升逾7%，惟北水對此反應平平，其港股通僅錄4,236萬淨流入。



憧憬大型新股來港上市，香港交易所(00388)股價揚升，獲北水淨買入2.84億元。



內房股方面，融創中國(01918)及萬科企業(02202)之港股通，分別錄1.58億元及5,785萬元淨流入。



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