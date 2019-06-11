光大新鴻基：下半年港股料「有波幅，冇升幅」

光大新鴻基發表下半年市場展望，預測下半年恒指波動區間介乎25,000至30,000點；國企指數波動區間在9,700至12,000點；上證綜合指數波動區間預測則為2,700至3,200點。財富管理策略師溫傑指，中美貿易戰短期內不會解決，加上英國脫歐風險，料下半年有波動但無升幅。



風險因素方面，該行認為，中美貿易摩擦陰霾仍持續困擾環球經濟增長。因此下半年重點投資類別，認為受外圍經濟波動影響較小，及行業具防守性的相關板塊，下半年三大投資主題分別為消費需求平穩、基建助力經濟、黃金長期看俏。



光大新鴻基證券策略師伍禮賢看好食品消費股，蒙牛乳業(02319)、海底撈(06862)、日清食品(01475)；基建股則看好中國中鐵(00390)及中交建(01800)；至於黃金相關板塊則推薦山東黃金(01787)及招金礦業(01818)，料上述股份下半年回報率介乎10至17%。



外匯方面，光大新鴻基外匯策略師任曉平表示，中美貿易戰將有機會拖累中國經濟進一步減速，尤其中美博奕並不利於人民幣上升，料美元兌人民幣在今年升破「7算」的機會存在，美元兌人民幣今年有機會於6.68至7.15的區間上落。另外，英國脫歐問題持續，硬脫歐或將帶動英股下試1.2甚至更低。



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