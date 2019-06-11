你得嗎？一周不用智能手機　獎7800港元！

外媒報道，近日美國一家互聯網和電話服務提供商前沿通訊(Frontier Communications)發起一個「手機挑戰」，只要獲選中的一名參與者，能放棄使用智能手機，改為使用「摺機」一周，並撰寫一份使用報告，就可以獲得1,000美元(約7,800港元)獎勵。



報道稱，該公司希望看看如今嚴重依賴智能手機的人，在沒有這種先進設備的情況下如何度過一周，期間參與者只能使用一部傳統的「摺機」與外界進行通訊。該公司亦會提供包含地圖、電話簿、記事本，以及一些CD唱片，這些正是智能手機出現前，用傳統手機必不可少的一些工具。



該公司會從報名參與者中選取一人參與挑戰，而理想的候選人必須年滿18歲的美國公民或永久居民，需要經常接觸最新技術，最好是一個狂熱的社交媒體用戶，並願意錄製vlog來記錄他們的體驗。



挑戰者需要與公司簽訂合約，承諾7天內不使用智能設備，但允許使用電腦進行工作。參與者還要求記錄期間變化，例如工作效率、睡眠質量、與他人溝通的時間等。

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