貿戰升級：中資赴美投資狠瀉九成

外國傳媒報道，美國中國總商會(CGCC)發表報告顯示，中國2019年對美國直接投資由2016年的最高峰大瀉近90%。其中，52%中國企業認為，美國投資環境向下；30%認為未來兩年會繼續下降；84%認為美國政策不確定性增加，成為影響中國企業在美投資的主因。



報告又指出，在貿易戰陰霾下，中國企業擔心美國恐出現不歡迎他們經商的環境，因而進一步打消在美的投資計劃。



他們最擔心的是中國輸美商品遭徵收高額關稅。其中，77%表示受關稅衝擊；約45%將推遲未來在美投資計劃，直到中美達成貿易協議；38%計劃調整全球供應鏈，以避免關稅。

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