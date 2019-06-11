貿戰升級：內地官媒呼籲摒棄「恐美、崇美」心態

內地傳媒報道，官方媒體刊登文章呼籲摒棄「恐美、崇美」心態。



文章指出，既不妄自菲薄，也不妄自尊大，而是以一種沉着冷靜、從容自信的心態走向世界、面向未來，這是中國人民在經風雨、見世面中鑄就的精神品格。



在中美經貿摩擦中，面對美方揮舞關稅大棒，面對極限施壓、蠻橫霸凌的做法，中國人民的這一精神品格再次得到生動呈現，也讓極少數人的「恐美症」、「崇美症」顯得另類而可鄙。



極少數人的「恐美症」、「崇美症」，根子不在現實，而在心理，與中國歷史上面對列強欺凌時的投降派一脈相承。照着他們的主張，中國只有投降退讓一條路可走，只有成為美國附庸、受其控制、為其打工才有活路，為此不惜葬送近14億中國人追求美好生活的夢想。對此，中國人民怎麼可能答應？！

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