特朗普挑機倘中方缺席G20即加關稅　中國這樣回應...

美國總統特朗普周一(6月10日)表示，若中國領導人缺席二十國集團(G20)領導人峰會，將立即將關稅升級。



就此，中國外交部發言人耿爽在周二(11日)重申，如果美方執意升級貿易摩擦，「我們將堅決應對、奉陪到底。」



耿爽表示，中國對經貿問題的態度非常明確，「中方不想打貿易戰，但也不怕打貿易戰」；如果美方願意平等磋商，中方大門敞開，但若美方執意升級貿易摩擦，「我們將堅決應對、奉陪到底。」



至於中國領導人是否出席G20峰會，耿爽仍未有正面回應，僅強調「如果有這方面的消息，我們會及時發布。」

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