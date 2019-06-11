新股專輯：思考樂教育入場費4727元

中國K12課後教育服務商思考樂教育(01769)周三(12日)起至下周一(17日)招股，每股招股介乎3.64至4.68元，每手1,000股，入場費4,727.16元，預計6月21日首掛。中信里昂為獨家保薦人。



是次發行1.24億股新股，最多集資5.84億元，集資所得約50%用於擴展學習中心網絡；約30%用於提升教學質量；約20%用於翻新學習中心及購買教學設備。



該公司董事會主席兼執行董事陳啟遠指，學費仍有上調空間，而行業在過去7至8年間，每年均有約10%的提價空間，若無意外會維持相若增幅。



公司目前全職教學員工有47.6%持有教師資格證。執行董事兼行政總裁齊明智表示，此水平符合行業平均水平，亦有提供在職培訓予員工，另會要求員工參與官方考試以取得正式教師資格證。日後會通過在師範學校、招聘網站及獵頭公司等渠道招聘員工。



華創煜耀在上市前投資，將持有公司上市後11.25%。陳啟遠指，對方看好公司長期發展而作出投資。



他又指，計劃在3年內開設95間教新學習中心，主要集中在深圳、東莞、佛山、惠州等地，以完善學習中心網絡。

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