貿戰升級：Apple已有後備計劃　全數iPhone生產可搬離中國

美國著名財經媒體彭博報道，蘋果公司(Apple Inc.)已準備好「後備計劃」，如果中美貿易戰惡化至失控，iPhone生產將全數撤出中國。



報道引述全球「代工」一哥台資機構鴻海高層指出，如有需要，在中國以外將有足夠的產能，生產全部iPhone。



目前情況是：若美國總統特朗普決定「晒冷」對中國餘下逾3,000億美元進口貨品徵收關稅，必然會涉及到蘋果公司的產品。



鴻海指出，若有需要因應中美貿易戰而調整生產的話，會全力支持蘋果公司。目前有25%產能位於中國以外，可以供給美國市場所需，再加上印度的投資，有足夠產能滿足需求。



鴻海強調，目前蘋果公司未作出任何指示。一旦有指示，將迅速反應。

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