金融異象：股債齊升　總有一方出錯！結局係...

外國傳媒報道，目前市場正出現了異象，就是股市及債市一同受捧，最終只有「一方」會贏！問題是投資者信股市還是債市。



股市方面，就算美國5月就業數據差透，加上貿易戰未解決，惟美股近日竟然愈升愈有，標指再升不足2%就會創新高。不過，上周EPFR數據顯示，標指基金出現了103億美元的資金流出，似乎預示着股市升浪虛浮。



債市方面，與債券掛鈎的基金再次出現175億美元的大量資金流入；貨幣市場基金在過去6周也有資金流入，總量達313億美元。另外，黃金基金也見到兩年以來最大資金流入。這說明投資者傾向湧入避險資產。



就此，摩根士丹利表示，市場面臨三個重疊問題：貿易緊張需要較預期更長的時間才能解解、經濟數據顯示經濟中線會放緩，以對聯儲局減息充滿信心。不過，只要這「三個問題」一直存在，任何的好景恐怕仍非常短暫。

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