經濟難急彈！內地5月賣車挫12%　連跌12個月

美國著名財經媒體彭博報道，中國乘用車市場訊息聯席會(CPCA)發表統計資料顯示，5月汽車銷售量按年再跌12.5%，總數為161萬輛，連續第12個月減少，整體需求仍低迷。由於汽車銷售是整體消費的前瞻指標，預示中國經濟增長續放緩。



數據指出，5月中國新能源車銷售達9.7萬輛，按月增5.8%，按年則增5.4%；累計今年1至5月，新能源車銷量44.2萬輛，按年大升58%。



CPCA稱，對汽車產業來說，這是一段相當艱難的時期，預料6月車市依然處於調整期。

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