高銀潘蘇通：倘啟德商業地重推 會以個人名義競投
2019年06月11日 19:18
東網電視更多新聞短片
高銀金融主席潘蘇通 (資料圖片)
高銀金融(00530)上月以逾111億元投得的啟德舊跑道區商業地，最終未有如期在今日完成交易。該公司主席潘蘇通對結果感到「茫然、無奈」，並表示將來地皮若再次推出，會以個人名義積極參與競投。他認為，現時經濟環境短期有波動，但中長期一定會好，認為上月的中標金額好好價，下次再投地價或會更高。
－－－－－－
《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！
遊戲下載：
https://goo.gl/i2t1yj
想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：
新盤置啱睇
https://hk.on.cc/fea/newflat/
二手置啱Feel
https://hk.on.cc/fea/usedflat/
－－－－－－
立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh
Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。