高銀潘蘇通：倘啟德商業地重推　會以個人名義競投

高銀金融(00530)上月以逾111億元投得的啟德舊跑道區商業地，最終未有如期在今日完成交易。該公司主席潘蘇通對結果感到「茫然、無奈」，並表示將來地皮若再次推出，會以個人名義積極參與競投。他認為，現時經濟環境短期有波動，但中長期一定會好，認為上月的中標金額好好價，下次再投地價或會更高。



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