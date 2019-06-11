理財Campus︰強勢消費股　潛力大檢閱

中美貿易戰令港股走勢反覆，投資者對於市場前景可說是「無路捉」。不過，在逆市下仍有強勢股可留意，而這些更是大家平日在「衣、食、住、行」的範疇上，可以發掘的消費股，部分股份近日亦屢破歷史高位。惟現時水平又是否值博呢？



【衣】迅銷純利創新高 伺機吸納

Uniqlo及GU的母公司迅銷(06288)，向以銷售平價衣履為主，公司早前公布截至2019年2月的上半財年賺1,140億日圓，盈利按年增長9.5%。無論純利、經營溢利及收入均創下歷來半年度新高，故該股業績後翌日曾漲逾13%，上月底更破頂，升見47.3元。



●日圓反彈助降成本

志昇証券研究部董事麥嘉嘉稱，迅銷不時與其他品牌Crossover，推出特別版的服飾，向來吸引一班忠實粉絲長期幫襯。而消費股受中美貿易戰的影響較少，她認為可伺機吸納，惟現時股價偏貴，她建議待股價回落至50天線，即約42元水買入會較為值博。



她並指：「值得一提的是日圓近期成為避險工具，短線會繼續向上。」



而迅銷近期的業績顯示，其毛利率同比下降3.3個百分點，亦跟日圓貶值致成本比率上漲有關，近期日圓反彈，有利其降低原材料的入貨成本。



【食】維他奶拓新市場 前景看俏

維他奶國際(00345)近期股價屢創新高，周二(11日)再破頂，收報45.45元。據截至去年9月30日止6個月的業績顯示，公司賺5.18億元，較去年同期大升三成，當中在內地的收入按年升33%。事實上，公司業務遍及內地、澳洲、新西蘭及新加坡，未來正拓展菲律賓市場。



●「好股唔怕買」 短炒入市

麥嘉嘉指，維他奶成功於香港建立知名品牌形象，令內地消費者受落，股價水漲船高。「以前內地人愛飲乳酪及濃縮果汁，現時則更注重茶味及健康飲品，故偏好維他檸檬茶及其他主打高端健康產品。」



惟該股市盈率已攀近82倍，每手入場費要逾90,000元，但她認為「好股唔怕買」，可以短炒入市，每次調整買入，反覆向上時沽出，深信公司仍有盈利前景。



去年已力推維他奶、基金亦有持股的豐盛金融資產管理董事黃國英稱，選股時應揀選沒有高負債、公司盈利持續增長，有派息兼且現金流較充足的公司，故其看好該股，至今仍然持有。



【住】中海物業收入穩定

物業管理股近期亦相當強勢，信誠證券聯席董事張智威表示，貿易戰下物業管理板塊防守性高，當中龍頭的中海物業(02669)及碧桂園服務(06098)收入穩定。



●碧桂園服務盈利勢漲

以中海物業為例，除了為中國海外(00688)旗下物業提供管理服務外，亦積極拓展第三方服務，以及增加管理費收入，支撐股價。



碧桂園服務業務及規模亦大，截至去年底，公司服務的住宅數量超過840個，涉及300萬名住戶，去年賺9.23億元人民幣。隨着更多住宅落成，公司利用人工智能及大數據等處理社區及住戶需求，料盈利會進一步上升。



但他指，碧桂園服務市盈率為38倍、中海物業市盈率約31倍，前者估值「貴得誇張」，但兩間公司業務穩健，建議股價調整才買入。



【行】港鐵避險之選 中長線持有

張智威續指，港鐵公司(00066)屬避險的股份，現時仍可買入。本月底G20峰會，若中美未能達成共識，股市勢必會再受衝擊，但試想對港鐵業務，實質上是影響不大，所以股價會較硬淨。



而早前滙豐亦上調對港鐵公司目標價，由46.9元升至53.5元，評級由「持有」升至「買入」，原因是港鐵將與合作發展商提供大量物業單位，料2019至2021年盈利會再增加3至5%。



●回落45元可吸納

他稱港鐵是集體運輸及地產合一的股份，票價幾乎每年有得加，香港樓市亦興旺，該股可作中長線持有。一旦貿易戰情況有變，料有更多資金流入該股避險。



該股上月股價曾升至49.5元，近日股價仍強勁，周二收報49元，市盈率約18倍，估值不便宜，建議待股價回落至45元才買入，料中線必然升穿50元。



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