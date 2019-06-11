科創商機︰港電競初創年做5千萬生意　攻百億市場

電競風潮帶來商機，涉及贊助、廣告及產品等產生的收益龐大，市場估計至2021年收益可增長至128.7億元。自小沉迷打機的Cyber Games Arena(CGA)行政總裁周啟康，2013年創立電競娛樂公司，營業額由最初每年數十萬元，大增至去年達5,000萬元。他認為，香港電競產業起步遲，但前途可期。



CGA是香港電競業龍頭，主營電競活動及賽事籌辦，每年舉辦過百場比賽及直播，包括香港電競音樂界、(香港及台灣)電競節等，又會邀請外國電競選手與香港選手切磋。



他透露，公司主要收入來自廣告及贊助商，因電競受年輕人歡迎，所以不少傳統公司，包括銀行及電訊商等都會贊助電競比賽，或邀請電競網紅做公司產品代言人，增添時尚觀感，提升品牌形象。



●電競館投資三千萬

為了令公司業務多元化，今年初於旺角開設電競館，其屬亞洲最大型綜合電競館，投資三千萬元，他期望可在兩年內翻本。電競館取得公眾娛樂場所牌照及飲食牌，匯聚競技、網吧、電玩、VR(虛擬實境遊戲)及餐飲。館內設國際級電競舞台，讓電競迷租用各個專區，包括VR專區及女士電競專區等，場內亦有銷售電競硬件設備。



香港電競市場漸趨普及，他對行業前景有信心。他說，電競遊戲老少咸宜，周末多一家大細前來電競館打機，而平日中午則較多年輕一族，夜晚則多中年人。



●亞運會列比賽項目

另外，該產業愈來愈受重視，政府4月發布豁免合資格的電競場地申請遊戲機中心牌照。而電競將在2022年杭州亞運會成為正式比賽項目，相信列入奧運項目也是指日可待的事。

而繼公司成立時獲得的500萬元天使基金贊助後，去年亦成功獲得天時軟件(08028)注資五千萬元，這兩部分佔公司逾兩成股權，而投資者亦少插手公司營運事宜。他與另外兩名公司聯合創辦人共有超過五成股權。



●機手設底薪連獎金

電競相關的工種亦與日俱增。他估計，香港有逾40家電競公司及逾50名電競選手，底薪一年一般15萬至60萬元，出色的機手亦可取得贊助費及獎金。若贏得世界級獎金，可達數千萬美元，但需跟隊員及公司拆帳。



CGA亦曾經成立一支香港職業電競隊CGA Legends，但由於職業隊的基本配備包括五名選手、數名後備選手、一名教練、分析師和領隊，成本亦高昂，加上公司希望專注於電競娛樂業務，所以如今沒有再設立電競隊。



目前，他的公司員工共有68人，包括直播導演、技術員、銷售員、會計員及駐守旺角電競館的管務員等。他自豪的說，員工有一共同嗜好，都愛電競！



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●Banker賣電競椅 月入高峰達80萬

港男Dickson寧願放棄銀行工作，把打機的嗜好變成事業，不過他不是擔任電競選手，而是向全球銷售電競椅。他更透露曾一個月生意額高達80萬元。



現年33歲的Dickson，原於銀行任職財富管理，但他自2016年起想嘗試創業，在網上售賣電競椅及電子產品。他認為：「自己想有新突破，趁後生仲有時間，冇嘢輸就試吓做新嘢。」



●用家多元化 夥商場合作

他指，創業前並沒有確實的定位，心想電子產品的網購市場競爭很大，經營實體店亦不及先達廣場、衛訊等成熟。他後來察覺電競業於香港崛起，而目前缺乏專門售賣各大電競椅品牌的專門店及實體店，深信這是個創新商機。



他分享以前在黃金商場等商店買電競椅時，店舖較窄，無法讓客戶試坐，款式及牌子選擇較少。所以他希望能夠提供一個地方，讓客人試坐不同牌子的電競椅，於是在工廠區開設樓上舖，出乎意料的是有很多非電子遊戲愛好者前來選購，包括學校團體、中環甲級寫字樓員工等，可見電競椅市場甚大，用家多元化。



Dickson公司隨後更推出度身訂造的服務，為顧客特別提供符合不同場所要求的電競椅。該公司的電競椅售價800至2,000元，設3個等級，最多人買的是1,500元中級程度的電競椅。



目前較出名的電競椅品牌DXRacer，已有十多年歷史。因電競椅的承托力及形狀較一般椅子變化多，符合人體力學，能夠承托人的腰部及頸部，可紓緩在寫字樓工作的人之腰患問題。



由於電競椅用料及承托比一般大班椅舒適，故Dickson引入DXRacer酒吧椅，以及為一些特別活動而訂造的椅套。而來年數碼港商場將增加電競業的活動及推廣，該公司亦會參與合作。



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●打機有出頭 大專推認可課程

坊間有不少大專學院舉辦課程，來培訓年輕人打機能力。香港大學專業進修學院(HKU SPACE)與數碼港推出本地首個獲資歷架構認可的「電子競技科學文憑」課程，為期6至9個月，主要學習電競的商業生態系統、策劃及管理、安全及法例等，課程費用為20,000元。



此外，為培育有志於此的專業人才，香港恒生大學社會科學系兩年前開辦電競學院，當中電競職業進修課程為2,400元，共有4堂，主要協助學生發掘電競商機。另設電競選手培訓課程，費用約1,400元共4堂。



另方面，市場亦有為行業其他範疇而設的計劃。香港青年協會聯同香港電競總會(ESAHK)合辦舉辦電子競技營運管理證書課程，課堂內容為賽事及活動策劃與公共關係技巧、健康電競訓練與生活平衡等。

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