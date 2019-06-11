貿戰升級：特朗普想對法國發動「酒戰」

外國傳媒報道，繼中國及墨西哥後，美國總統特朗普似乎想對法國發動貿易戰！



他周一(10日)在接受媒體訪問時說：「法國對我們(美國)的酒加徵太多關稅，但我們僅對他們的紅酒抽取十分微小的稅項。你知道嗎？這是不公平！我們將做些事。」



目前歐盟抽取美國樽裝750毫升酒類產品11至29%關稅；美國對所有同類酒類徵收5%關稅，有氣酒則抽取14%關稅。



美國目前是歐盟酒類最大市場，2017年佔全個歐盟出口近1/3，而美國出口酒類到歐盟僅佔後者整體進口量16%，意味着特朗普一旦加關稅，影響將十分顯著。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。