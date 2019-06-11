貿戰升級：特朗普重申關稅偉大　中國情況似墨西哥

美國總統特朗普再次在其社交媒體Twitter帳戶留言，說：「當你是其他國家多年來一直佔盡便宜的『豬仔錢罌』(達到不可置信水平)時，關稅是一個很好的談判工具、一個偉大的收入來源，以及最重要的是一種強大的方式令一眾企業來美國，並讓那些離開我們去其他國家的企業回國。」



他又透露：「我們愚蠢地將30%汽車業務蝕給墨西哥。如果關稅繼續上升，該些業務都會回來。但我對達成的協議感到非常高興，如果墨西哥實踐(我認為他們會)，協議的最大部分尚未披露！中國情況類近，不同的是他們貶值貨幣和補貼公司，以減少25%關稅影響外。到目前為止，對(美國)消費者影響不大，公司將搬遷到美國。」

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