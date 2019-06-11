Facebook：分拆IG及WhatsApp更難保障用戶安全

「拆骨」大型科技公司呼聲漸高，Facebook兩名高管認為，將公司旗下的圖片分享平台Instagram和即時消息服務WhatsApp分拆出去，將會讓公司更加難以保障用戶的安全。



Instagram負責人亞當·莫塞里(Adam Mosseri)承認，此前Facebook對於產品的「非預期後果」考慮不夠周全，但保持公司當前的架構將有助於他們創造更多的價值。



Facebook另一名高管，負責VR和AR業務的副總裁安德魯(Andrew Bosworth)則認為，如果把Facebook和Instagram進行拆分，那麼兩個實體將會擁有相同的攻擊面，兩個產品的資源都會變少。



目前Facebook、Instagram、WhatsApp以及Messenger等服務一共擁有大約27億用戶，Facebook顯然不願意進行分拆。

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