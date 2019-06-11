【減價不絕】迎海．星灣劈足130萬　美孚1個月跌價5%

貿戰持續，經濟轉弱，再次動搖二手樓市，陸續有業主減價趕出貨。馬鞍山迎海．星灣18座低層A室海景戶，實用面積798方呎，屬套三房間隔，累減130萬港元後，以1,320萬元易手，呎價約16,541元，較去中同類售價再低約11%。



美聯陳少鴻表示，該單位於4月中開價1,450萬元放售，由於是自用物業，故當時不急於求售。但近日見市況回落，決定降價至1,400萬元，並獲區內換樓人士洽購，終再減80萬元後沽出。原業主持貨約5年，帳面獲利約392.9萬元。據了解，上址對上數層同室單位，去年7月售價達1,488萬元。



另外，東涌區本月至今僅錄5宗二手買賣，當中不乏減價個案。利嘉閣關騰達指出，水藍．天岸5座低層B室，實用面積568方呎，降價62萬元後，才獲買家以818萬元購入，呎價約14,401元。中原陳繼成亦稱，同區昇薈10座高層A室，原叫價698萬元，剛以680萬元易手，以實用面積484方呎計，呎價14,050元。



至於上月交投銳減近五成，至約16宗的荔枝角美孚新邨，踏入6月承接力進一步減慢，暫只有3宗個案，業主已願意讓步。香港置業余栢透露，屋苑4期百老滙街107號高層A室，實用面積504方呎，減價38萬元，獲買家以760萬元購入，呎價約15,079元。據了解，同類單位上月初做價約800萬元，反映是次低市價約5%。



隨着業主態度軟化，天水圍嘉湖山莊近日成交略見起色。中原伍耀祖稱，該盤4日內連錄10宗買賣，全月交投增至13宗。物業景湖居7座中層E室兩房戶，實用面積446方呎，剛售559萬元，呎價約12,534元。項目兩房戶上月做價最高曾達575萬元。



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