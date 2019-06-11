夜市UPDATES：續炒減息！道指7連漲　港股外圍靠穩

市場繼續憧憬美國聯儲局減息，以應對經濟放緩，加上在6月28至29日二十國集團(G20)領導人峰會前，中美貿易戰難升級，為市場帶來「真空期」，美股早段連升7日！道指最多升185點，高見26,248點，過去7日累漲1,433點，目前報26,172點，升109點；標指報2,904點，升17點，距離收市新高不足1.5%；納指報7,893點，升70點。



俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指現報27,792點，與周二(11日)現貨收市27,789點差不多。歐股三大指數穩步上揚，英股升0.53%；德股升1.36%；法股升0.82%。



由於投資者風險胃納增加，資金流出避險資產，令美國10年債息攀升至2.15厘。此前，美國公布，5月生產物價指數(PPI)僅按月上漲0.1%，符合預期。PPI是衡量通脹壓力的重要指標之一，反映聯儲局減息空間更大。事實上，包括聯儲局主席鮑威爾在內的多位聯儲官員都已暗示，對放寬貨幣政策持開放態度。該局將在6月18至19日召開貨幣政策會議。



美國總統特朗普在其社交媒體Twitter帳戶留言繼續狠批聯儲局，說：「歐元和其他貨幣兌美元貶值，使美國處於極大劣勢。聯儲局將利率加得太高，並同時進行荒謬的量化緊縮政策！他們一無所知！美國目前通脹非常低，是漂亮的事！」



貿易戰消息方面，繼中國及墨西哥後，特朗普似乎瞄準了法國！他周一(10日)在接受媒體訪問時說：「法國對我們(美國)的酒加徵太多關稅，但我們僅對他們的紅酒抽取十分微小的稅項。你知道嗎？這是不公平！我們將做些事。」



目前歐盟抽取美國樽裝750毫升酒類產品11至29%關稅；美國對所有同類酒類徵收5%關稅，有氣酒則抽取14%關稅。美國目前是歐盟酒類最大市場，2017年佔全個歐盟出口近1/3，而美國出口酒類到歐盟僅佔後者整體進口量16%，意味着特朗普一旦加關稅，影響將十分顯著。



另外，美國著名財經媒體彭博報道，蘋果公司(Apple Inc.)已準備好「後備計劃」，如果中美貿易戰惡化至失控，輸美的iPhone生產工序將全面撤出中國。



報道引述全球「代工」一哥台資機構鴻海高層指出，如有需要，在中國以外將有足夠的產能，生產全部iPhone。鴻海強調，目前蘋果公司未作出任何指示。一旦有指示，將迅速反應。



目前情況是：若美國總統特朗普決定「晒冷」對中國餘下逾3,000億美元進口貨品徵收關稅，必然會涉及到蘋果公司的產品。



【21:30】美股周二早段跟隨外圍股市做好，道指高開179點，報26,241點，納指亦漲86點至7,909點。



不過，基於貿易戰的影響，摩根士丹利對美企盈利前景趨於審慎。該行預測標指成分股2020年每股盈利將維持162美元，之前則估計增長5%，意味盈利連續兩年沒有增長，亦勢是2015至2016年來最差表現。由於面臨衰退風險，美銀及花旗上周亦先後下調美企盈利預測。



個別股份方面，人造肉開發商Beyond Meat上周業績後股價連續兩日爆升，令5月1日上市以來累飆572%，但包銷商之一的摩根大通周二將Beyond Meat的投資評級，由「增持」降至「中性」，理由是認為股份太過昂貴，指其100億美元企業價值相當於2020年銷售的27倍，目標價121美元。Beyond Meat股價周二早段受壓，挫13.37%至145.62美元。



另外，社交網站Facebook（Fb）獲券商MoffettNathanson調高投資評級，由「中性」調升至「買入」，目標價210美元，理由是該公司的基本因素改善，以及新的增長機會，而監管收緊的風險已反映在股價之內。Fb股價早段報174.82美元，升0.85%。

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