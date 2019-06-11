雷蛇推電競飲品　提升機迷「腦力」？

電競股雷蛇(01337)自家電競產品包羅萬有，不過愛搞新意思嘅佢又點會滿足，好似上個月先宣布未來會出產雷蛇多士爐，今個月又即刻有新搞作，推出一款專為電競玩家而設嘅飲品「Respawn」，聲稱能夠令機迷長時間保持集中力同警覺性，提升「腦力」咁話。



咁「Respawn」同一般能量飲品有咩分別呢？雷蛇就解釋，普通能量飲品含有大量嘅糖同咖啡因，而「Respawn」就無糖，用咗人造甜味劑代替。正喎，各位機迷就算長期坐喺度打機都無咁易變肥仔啦！



「Respawn」沖劑暫時有4種味畀大家揀，分別係藍莓、青蘋果、熱帶菠蘿同石榴西瓜。打機打到無精神即刻沖包嚟飲，可以提神、加快反應，仲提升埋集中力，對長時間打機嘅電競選手嚟講，仲唔係闖關神物？不過雷蛇就提醒各位機迷每日唔好飲超過3包，家陣喺美國亞馬遜同雷蛇官網已經有售。



今次雷蛇推出電競飲品，據講背後另有盤算，就係雷蛇未來會積極利用「Respawn」嚟打入電競活動市場，例如贊助比賽嚟提升國際知名度，果然唔簡單！

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