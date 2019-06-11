發展局：啟德商業地撤銷交易屬個別事件

高銀金融(00530)於上月以逾111.24億港元，奪得位於啟德舊跑道的第4C區4號商業地，最終中標財團取消有關交易。



發展局及地政總署發言人表示，根據賣地章程的一般條件第2條，買方必須於6月11日或之前繳付地價的餘額(逾110.99億港元)。如買方在上述期限內，仍未繳付地價的餘額，政府可按照該賣地章程的一般條件第3條強制執行或撤銷此次賣地。



若撤銷賣地，買方隨標書交付作為按金(2,500萬港元)的款項將全數充公。撤銷賣地後，政府會另行決定在其認為適當的時候兼且以其認為適當的方式，把該土地再次出售，並保留就違約情況按照以上賣地條件向上述買方索償的權利。地政總署會在徵詢法律意見後，根據該賣地章程的一般條件第3條採取合適行動。



發展局發言人表示，今次屬個別事件，投標者或其母公司所作決定，有其自身的商業考慮，政府不會作任何評論。政府會繼續穩定地向市場供應土地，不會因為個別用地的招標情況而受影響。



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