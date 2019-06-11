樓價UPDATES︰嵐岸中層戶10年升值1.7倍

馬鞍山區屋苑近期跟隨大市走勢，交投減慢，但樓價暫仍保持平穩，區內嵐岸有中層戶易手，10年升值1.7倍。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●西半山俊賢花園1座中層B室，實用面積863方呎，間隔為三房連工人房，座向北面及享海景。單位放盤一個月，獲買家以2,380萬元承接，呎價27,578元。上址一四年購入價1,480萬元，期內升值61%。



●樓齡達52年的灣仔廣德大樓，一個低層B室兩房戶，實用面積464方呎，放盤僅一天，即以1.8萬元租出，實用呎租約38.8元。



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九龍區



●而何文田常康園亦錄本月首宗個案，屋苑高層G室，實用面積1,528方呎，採四房包括套房間隔，另設工人套房，座向西南方，有買家鍾情該盤位處名校網，故以2,238萬元購入，實用呎價14,647元。據了解，原業主持貨八年，帳面現賺958萬元。



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新界區



●馬鞍山嵐岸5座中層D室，實用面積523方呎，以兩房間隔，獲買家以763萬元承接，實用呎價14,589元。原業主於2009年5月以281.8萬元購入，期內帳面獲利481.2萬元。



●首置買家斥598萬元購入天水圍栢慧豪廷9座低層C室，單位實用面積510方呎，以兩房設計，實用呎價為11,725元，單位5年升值88%。

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