貿戰升級：「鱷魚涼鞋」擬大削中國生產線

外國傳媒報道，專門生產經典塑膠涼鞋(俗稱「鱷魚鞋」)的著名美國涼鞋品牌Crocs周二(11日)宣布，受中美貿易戰影響，計劃將在中國製造並輸往美國的鞋製品產能減少2/3以上，以減低特朗普加徵關稅的影響。



Crocs的經營模式是委託第3方廠商直接生產鞋類產品，廠商主要分布中國及越南，目前由中國廠商製造的輸美產品約佔30%。



該公司預期，如果美國總統特朗普在8月1日將關稅全面加至25%，2020年公司將面臨增加500萬美元成本，接近去年純利10%，故希望在明年將中國輸美產品的比例大降至10%。



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