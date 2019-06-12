澳博指貴賓廳業務　受經濟放緩影響

澳博控股(00880)周二(11日)舉行股東大會，主席何超鳳表示，澳門整體貴賓賭廳業務均受經濟放緩影響，惟公司中場業務錄增長，未來會加強中場的營運。



她又表示，預期下半年澳門整體博彩收入增長會與上半年相若。至於公司位於澳門路氹的新項目上葡京，建築工程已完成逾九成，目前正向多個澳門政府部門申請批文，會爭取在今年之內開幕，項目建築成本維持在年報所披露的360億元。



澳博的控股公司澳門旅遊娛樂股份今年較早時重選董事後，有指「賭王」何鴻燊的四太梁安琪雖然依然為澳娛的董事，但她的角色被「邊緣化」。身兼澳博聯席主席的梁安琪表示，這只是大家的看法，自己至目前為止沒有賣過一股或增加過一股。



另外，澳博昨晚發表通告表示，公司非執行董事鄭家純於昨日的股東大會後退任，而鄭氏外甥女配偶、周大福企業行政總裁曾安業則獲選接替。

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