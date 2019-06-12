東方日報B1：御半山II入場費439萬　平均呎價平過一年前

股市持續回升，多個新盤乘勢空群而出搶客。新鴻基地產(00016)的屯門御半山II期昨搶閘開價，首批單位折實平均呎價15,166元，較項目逾一年前的第一期開價更低，開放式單位入場費僅439.17萬元。業界預期，短期內新界西北區二手市將被凍結，個別業主昨亦已率先減價。



新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，項目首張價單推出108伙，實用面積250至531方呎，間隔由開放式至三房，是次開價與一期比較屬原價，形容為心動價，未來加推具加價空間。首批單位中，扣除最高優惠後，整體折實呎價由13,270至18,401元，售價500萬元以下共7伙，600萬元以下則有58伙，而三房戶最高售價為812.24萬元。



銷售部署方面，她透露，本周六起將正式開放示範單位及收票，最快下周開售。對於同期亦有其他新盤推售，她強調不擔心競爭，對項目銷售有信心。



資料顯示，該盤第一期於去年5月推出首張價單共118伙，實用面積304至455方呎，間隔一房至兩房，折實平均呎價15,248元，折實售價498.75萬至730.33萬元。該期至今已售471伙，佔可售單位98%，折實平均呎價逾1.65萬元。



美聯物業住宅部行政總裁布少明指出，該物業開價低市價約一成，料整區二手市場將會冰封。他更指出，若中美貿易戰惡化，第三季樓價可能跌3至5%。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑則認為，樓盤最平入場費僅400餘萬元，而新居屋出現大幅超額認購，料不少向隅人士將回流至私樓市場，他估計，本月一手成交量可達約1,500宗，按月少逾兩成。



事實上，面對一手盤以吸引價推出，屯門二手市場昨已錄即時減價個案。祥益袁思賢表示，有屯門市廣場業主昨主動調低放盤叫價，單位為5座高層兩房戶，實用面積473方呎，原先開價700萬元，剛減至670萬元，減幅約4.3%。



至於其他發展商亦積極籌備推出新盤。會德豐地產旗下將軍澳日出康城GRAND MONTARA，預售樓花同意書將於本周六正式生效，當日將會隨即開放示範單位吸客，發展商今日亦會公布最新消息加強軟銷。



同時，福晟國際(00627)投資總監張楠稱，旗下何文田晟林將於月內上載價單，售價參考同區一手及二手樓盤，現樓示範單位最快周內開放予公眾參觀。



他認為，近期有數個新盤開售，反映市場氣氛熾熱，而該盤屬現樓及提供中小型單位，於區內較少有供應。



個別貨尾盤亦加入搶客戰。萬科置業(香港)位於屯門掃管笏的上源，昨加推價單第4號，提供142伙，折實售價466.2萬至逾930.63萬元，呎價10,703至14,656元，平均呎價12,481元。

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