古勝：基建概念落鑊翻炒

港股繼續反彈，恒指一度重上27,800點水平，且看是浪能否企穩在250日線(27,747點)樓上。市況回暖，一則受惠美股連日上升，二則A股亦見回穩，且北上資金持續回流A股。之不過，若然美國真的需要提早減息，是否值得投資者高興，實在值得商榷。



減息憧憬暫時有助本地地產股喘穩，見新鴻基地產(00016)、信和置業(00083)、新世界發展(00017)及恒基地產(00012)均見反彈。樓價有低息和供不應求兩個重要因素支持，調整幅度有限，但卻不足以支持樓價只升不跌，畢竟經濟景氣持續轉弱，市民的置業信心和負擔能力都會受到負面影響，尤其是一旦中美未能達成貿易協議，內地經濟最惡劣的環境尚未出現，對於樓價呢個熨手山芋，大家真係唔好太過老定。



繼出台政策支持新能源汽車產業發展後，內地又擬推出專項債資金，可作重大項目資本金，料有助推動基建投資，故見近期基建、鐵路及水泥股均做好。水泥股中，海螺水泥(00914)、中國建材(03323)、西部水泥(02233)、華潤水泥(01313)及金隅集團(02009)均做好，升幅介乎3至7%。



次季以來，內地水泥價格確實持續上升，主要受惠天氣利好建築施工，庫存減少對現貨價格帶來支持，加上個別地區受環保因素影響須延長錯峰生產計劃，令需求整體回升，消化庫存。如今再加上內地擬推專項債資金用作項目資本金，有助進一步推動基建投資，帶動建材需求上升，故見板塊人氣回升，不無道理。



綜觀首季水泥股的經營數據不俗，有智慧不如趁勢。論走勢，亞洲水泥(00743)今年以來的升浪最為突出，周三(12日)股價再創52周新高。至於龍頭股海螺水泥，短線若能確認重上50日線47.2元，有機會繼續反覆向50元關進發，穿45.5元止蝕。



鐵路股方面，中國中鐵(00390)及中國鐵建(01186)周三股價均升逾7%，且成交活躍。其中，中鐵建已率先以大成交突破50日及250日線，氣勢不俗，呢轉有力一試11元關阻力，穿9.5元止蝕。



新能源汽車比亞迪股份(01211)近月股價營造出一個小雙底，近日股價在47元邊抖氣過後，似乎醞釀再踩油上，10日線行將升穿20日線，一旦出現黃金交叉，可小注一試博重上50元關，穿46元止蝕。至於家電股，亦要分有冇做出口市場，若從事出口美國市場，若6月底兩國元首會面未能破冰，美國擬向全部進口中國商品加徵關稅，勢將對中國出口帶來重大衝擊，沾手相關股份須注意風險。



東方產經專欄作者 古勝



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