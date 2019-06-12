黃國英：精簡港股組合 趁彈走貨

港股今次反攻遠比預期中勁，自己應對的策略很簡單，主要是把握機會進一步清洗港股組合。因為要在強勁的反彈浪之中，一些二線股才有足夠的交投量。如果稍後失去動力，股價重新掉頭向下，屆時要追沽就走不了幾多，所以一定要果斷地利用現時的環境撤退。



走貨和開淡倉絕對不同，不用太過介意價位繼續向上的風險，總之覺得價位合理便可以行動，而經此一役之後，港股組合肯定將會很精簡，長期只會圍繞大約20隻股票左右。



其實組合建構很簡單，以幾隻尚有戰鬥力的龍頭藍籌做膽，而中小型股則不外乎消費、收租以及物業管理三大類，其他板塊基本上已經不理。今次走勢方向睇到錯晒，表現仍不致太差，便是因為揀得好，手上的港股普遍跑贏大市。



長期圍繞一個核心組合買賣，其中一個地方要小心，就是對於催化劑的處理，會和傳統有些分別，特別是壞消息方面。選定了的股票，都是認定可以委以重任，長遠透過價值創造提升股價，短期的壞消息，除非可以破壞根基，否則便不必太緊張，甚至可以當成入市的機會。



分析員出身的交易員，特別容易被催化劑帶住走，一來思想比較單純直接，篤信因果關係，二來理論多多，又喜愛發表，講到自己都信，於是處理這些好股票的時候，往往強差人意。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士)(本欄每周三刊出)



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