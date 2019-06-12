鄺民彬：大市初步阻力睇二萬八

美國無限期擱置對墨西哥加徵關稅，以及聯儲局減息預期升溫，投資情緒好轉。加上，市傳阿里巴巴將於數周內提交在港上市申請，港交所(00388)急升2.6%，多項利好因素帶動恒指重上牛熊線(27,748點)，全日升210點至27,789點。國指升93點至10,620點。大市成交額為916億元。A股做好，中資券商股表現突出。中國銀河(06881)抽升7.7%，中金(03908)亦漲7.5%。



中共中央辦公廳、國務院辦公廳聯合對外發布《關於做好地方政府專項債券發行及項目配套融資工作的通知》，允許將專項債券作為符合條件的重大項目資本金，涉及領域主要是國家重點支持的鐵路、國家高速公路和支持推進國家重大戰略實施的地方高速公路、供電及供氣項目。基建項目資金來源得到保障，基建投資增長有望加快。



事實上，內地今年首4個月固定資產投資按年增長6.1%，增速較首季輕微回落0.2個百分點。但以固投細項劃分，首4個月鐵路運輸業投資增長明顯較快，達到12.3%，增速亦較首季加快1.3個百分點。疊加專項債的利好政策，鐵路投資預計會維持較快的增長，鐵路股繼續受惠。



市場憧憬聯儲局減息在即，對息口敏感的本港地產股向上，新世界(00017)升2.2%。雖然中美貿易戰不明朗對短期樓市氣氛不利，但港府調整公私營房屋比例至七三比，降低私營房屋供應，長遠有助支持本港樓價。板塊當中，新地(00016)及新世界除了擁有較多可銷售資源外，同時積極拓展物業投資業務以增強租金收入。隨着相關項目陸續貢獻盈利，料可多元化收入及增加現金流，值得投資者留意。



展望後市，港股收復牛熊線，惟成交仍處於1,000億元以下，進一步上升動力稍弱，預期初步阻力位在28,000點。市場除了密切留意中美貿易戰發展之外，還關注中美5月零售銷售及工業生產數據，以評估經濟前景。



凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)



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